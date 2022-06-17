«Считаю, что уход Coca-Cola из России не оставит отечественных потребителей без соответствующих напитков. Уже на следующей неделе из города Видное на прилавки магазинов начинаются поставки сильногазированных безалкогольных напитков, произведенных на отечественных мощностях, со всеми знакомым вкусом Fanta и Coca-Cola», - написал Филимонов.