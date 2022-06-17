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53 минуты назад

Аналог Coca-Cola под брендом Funky Monkey появится в магазинах на следующей неделе

Агентство «Москва»иещё 1

Поставки в магазины аналога Coca-Cola под брендом Funky Monkey планируют начать на следующей неделе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Считаю, что уход Coca-Cola из России не оставит отечественных потребителей без соответствующих напитков. Уже на следующей неделе из города Видное на прилавки магазинов начинаются поставки сильногазированных безалкогольных напитков, произведенных на отечественных мощностях, со всеми знакомым вкусом Fanta и Coca-Cola», - написал Филимонов.

Coca-Cola уходит из России

Он отметил, что Московская область в рамках программы импортозамещения продолжает выпуск полностью отечественных продуктов с качеством, аналогичным товарам, ранее поставлявшимся из-за рубежа.

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