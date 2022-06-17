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1 час назад

Российская «дочка» Google подала заявление о собственном банкротстве

RT на русском

Российская «дочка» компании Google — ООО «Гугл» — подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве.

Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
Фото: ReutersReuters

Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что 16 июня было подано заявление о признании должника банкротом.

Ранее суд Москвы по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» арестовал активы ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры.

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Арбитражный суд Москвы также наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.

Компании,Coca-Cola,Google,
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