Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

Российская «дочка» компании Google — ООО «Гугл» — подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве.

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Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что 16 июня было подано заявление о признании должника банкротом.

Ранее суд Москвы по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» арестовал активы ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры.