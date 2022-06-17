Инновационный теплоход «Метеор 120Р» представили в рамках ПМЭФ-2022

На Румянцевском спуске состоялась презентация скоростного пассажирского судна на подводных крыльях нового поколения «Метеор 120Р», спроектированного и построенного нижегородским АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» совместно с петербургским АО «НПП «Радар ммс».
В мероприятии приняли участие Статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, врио Председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев, первый заместитель Губернатора ХМАО Алексей Охлопков, представители администраций регионов РФ, председатель Совета директоров – генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев, представители судоходных компаний и другие почетные гости.
Новый теплоход получит имя «Петр Великий» в честь создателя города на Неве Петра Первого. Сегодня, в ходе 25-го юбилейного Экономического форума и в год 350-летия со дня рождения основателя нашего города, Петра Великого, мы представляем новый 120-местный «Метеор 120Р». Этот теплоход будет носить имя «Петр Великий» и так же смело и уверенно, как Петр Первый основал наш Город на Неве и создал регулярный Военно-Морской флот Российской империи, он будет бороздить просторы великих сибирских рек Ханты-Мансийского автономного округа. Имя нового теплохода также подчеркнет взаимосвязь между нашими городами: Санкт-Петербургом, для которого «Метеоры» – бренд туристических водных перевозок, Нижним Новгородом, родиной скоростного флота, и Ханты-Мансийском, первым регионом, где будут ходить уже два новых «Метеора 120Р», - отметил председатель Совета директоров – генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев.
Появление скоростного судна на подводных крыльях «Метеор 120Р», уже второго из серии, а также серийное строительство пассажирских СПК «Валдай 45Р», 14 из которых уже ходят по маршрутам в 5 регионах РФ, лучше любых слов говорит о возрождении скоростного флота нашей страны.
На сегодняшний день на верфи «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» уже построено 17 СПК «Валдай 45Р» и строятся три новых «Метеора 120Р». Сегодня в Санкт-Петербурге мы стали очевидцами возрождения скоростного флота нашей страны. И можем по достоинству оценить теплоход на подводных крыльях нового поколения «Метеор 120Р», созданный нижегородским Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева совместно с петербургским Научно-производственным предприятием «Радар ммс». Новый «Метеор 120Р» – достойное продолжение серии «Метеоров» предыдущего поколения. Он сохранил в себе лучшие традиции конструкции школы Алексеева и помножил их на применение самых современных материалов и инновационных инженерно-технических решений. Быстрый, яркий, современный и комфортабельный. Самое главное: теплоход практически весь собран из отечественных материалов и комплектующих. Создание проектно-конструкторской документации судна велось в рамках госпрограммы при поддержке Минпромторга России, – отметил Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Над интерьером «Метеора 120Р» работали дизайнеры: новый теплоход сохранил узнаваемые черты «Метеоров» предыдущего поколения, но обрел яркую и запоминающуюся оранжевую ливрею. Салон теплохода тоже изменился в лучшую сторону: здесь установлены удобные кресла, мультимедийные системы, системы кондиционирования, в кормовой части расположено кафе-бар.
«Метеор 120Р» – не только современнее и комфортабельнее, но и наделен интегрированной мостиковой системой с элементами искусственного интеллекта разработки «Радар ммс».
Безусловно, появление такого теплохода, как «Метеор-120Р», – это огромный шаг в возрождении скоростного флота страны. Но это еще и новое слово в судостроении: «Метеор-120Р» – инновационный теплоход, где применена самая современная радиоэлектроника, в частности, интегрированная система управления с элементами искусственного интеллекта, позволяющая сделать более безопасными длительные переходы и снизить нагрузки на экипаж.
Разработанная петербургским предприятием "Радар ммс" система включает в себя навигационное оборудование, позволяющее определить местоположение, наметить курс, проложить маршрут следования, обеспечить радиолокационное освещение окружающей обстановки, радиосвязь, охранное наблюдение и многое другое. Все координируется единым комплексом управления судном, который обеспечивает жизнеспособность теплохода в любых условиях. Создание теплохода «Метеор 120Р» – это не только задел на развитие судостроительной промышленности нашей страны, но и безусловный драйвер роста для радиоэлектроники, новое качество отечественного приборостроения в современных кораблях, - отметил в своем обращении к гостям мероприятия замглавы Минпромторга России Василий Шпак.
В рамках мероприятия состоялось еще одно важное событие: подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере организации и развития мультимодальных пассажирских перевозок с использованием железнодорожного и скоростного водного транспорта между Правительством Санкт-Петербурга, судоходной компанией «Астра Марин» и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». С этого дня и на весь летний период будет запущен ежедневный маршрут из Санкт-Петербурга в Кронштадт, а добраться до Санкт-Петербурга пассажиры смогут на поездах РЖД.