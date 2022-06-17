Инновационный теплоход «Метеор 120Р» представили в рамках ПМЭФ-2022

Новый теплоход получит имя «Петр Великий» в честь создателя города на Неве Петра Первого. Сегодня, в ходе 25-го юбилейного Экономического форума и в год 350-летия со дня рождения основателя нашего города, Петра Великого, мы представляем новый 120-местный «Метеор 120Р». Этот теплоход будет носить имя «Петр Великий» и так же смело и уверенно, как Петр Первый основал наш Город на Неве и создал регулярный Военно-Морской флот Российской империи, он будет бороздить просторы великих сибирских рек Ханты-Мансийского автономного округа. Имя нового теплохода также подчеркнет взаимосвязь между нашими городами: Санкт-Петербургом, для которого «Метеоры» – бренд туристических водных перевозок, Нижним Новгородом, родиной скоростного флота, и Ханты-Мансийском, первым регионом, где будут ходить уже два новых «Метеора 120Р», - отметил председатель Совета директоров – генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев.