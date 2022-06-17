В Rutube назвали причины долгого восстановления после кибератаки

Причиной долгого восстановления Rutube после кибератаки стали "закладки" - программы, скрытно внедренные в защищенную систему программы, которые позволяют злоумышленникам менять свойства системы защиты и получить несанкционированный доступ к ресурсам системы, в том числе внедрялись "закладки" с антироссийской направленностью. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор Rutube Александр Моисеев.

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"Были "закладки", которые, например, вычищали контент. Были "закладки", которые циклически создавали DDоs-атаки на инфраструктуру видеохостинга. А были "закладки", которые создавали определенные файлы определенной риторики, тематики, с определенными текстами - вот они относятся к "закладкам" антироссийской направленности", - пояснил Моисеев.

По его словам, последствия этих вредоносных программ уже были устранены.

9 мая Rutube подвергся самой мощной кибератаке за всю историю видеохостинга. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе, исходный код также не был поврежден. В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

11 мая Rutube запустился после кибератаки и практически полностью восстановлен.