В Rutube назвали причины долгого восстановления после кибератаки

Причиной долгого восстановления Rutube после кибератаки стали "закладки" - программы, скрытно внедренные в защищенную систему программы, которые позволяют злоумышленникам менять свойства системы защиты и получить несанкционированный доступ к ресурсам системы, в том числе внедрялись "закладки" с антироссийской направленностью. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума гендиректор Rutube Александр Моисеев.
"Были "закладки", которые, например, вычищали контент. Были "закладки", которые циклически создавали DDоs-атаки на инфраструктуру видеохостинга. А были "закладки", которые создавали определенные файлы определенной риторики, тематики, с определенными текстами - вот они относятся к "закладкам" антироссийской направленности", - пояснил Моисеев.
По его словам, последствия этих вредоносных программ уже были устранены.
9 мая Rutube подвергся самой мощной кибератаке за всю историю видеохостинга. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе, исходный код также не был поврежден. В результате атаки было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.
11 мая Rutube запустился после кибератаки и практически полностью восстановлен.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.