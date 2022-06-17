Китай предложил России создать карту «Дружба»

«Карта «МИР» уже есть в России. Может быть, в Китае выпустить карту «Дружба» или «Развитие», которая будет работать только юанями и рублями? Может, открыть совместный банк и назвать его «Народным», потому что он для народа?» – предложил Чэнь Чжиган.