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20 минут назад

Китай предложил России создать карту «Дружба», интегрируемую с «МИРом»

РИА "ФедералПресс"

Генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган предложил создать китайскую версию платежной системы «МИР». Заявление прозвучало на сессии ПМЭФ «Россия – Китай».

Китай предложил России создать карту «Дружба»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Карта «МИР» уже есть в России. Может быть, в Китае выпустить карту «Дружба» или «Развитие», которая будет работать только юанями и рублями? Может, открыть совместный банк и назвать его «Народным», потому что он для народа?» – предложил Чэнь Чжиган.

Китайский посол подчеркнул, что отношения между Пекином и Москвой при Владимире Путине и Си Цзиньпине вступили в «самый лучший период».

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