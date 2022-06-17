На ПМЭФ подписано уже два десятка соглашений

Российский бизнес оживился, новые проекты частично закроют проблему импортозамещения. Но от сотрудничества с зарубежными компаниями все равно не отказываемся – к нам приходят партнеры из Индии, Китая и других стран. Доказательство тому - подписание более 20 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. И это только итоги одного дня.
За четыре дня форум должны посетить представители 140 стран. Они смогут увидеть множество инноваций. Например, тренажёр для космонавтов. Его презентовали петербургские разработчики. Обучение происходит с помощью VR-очков. В трёхмерном компьютерном пространстве звёздные лётчики могут проделать все манипуляции, которые им предстоит совершить в условиях невесомости.