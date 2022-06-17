На ПМЭФ подписано уже два десятка соглашений

Российский бизнес оживился, новые проекты частично закроют проблему импортозамещения. Но от сотрудничества с зарубежными компаниями все равно не отказываемся – к нам приходят партнеры из Индии, Китая и других стран. Доказательство тому - подписание более 20 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. И это только итоги одного дня.