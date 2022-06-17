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47 минут назад

Совладелец российского банка назвал санкции болью

Lenta.ru

Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский назвал санкции болью для акционеров. Кредитная организация, попавшая под жесткие блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании, не будет платить дивиденды в течение длительного периода, рассказал он РБК.

Совладелец российского банка назвал санкции болью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С точки зрения стоимости наших акций, возможного потока дивидендов нам много-много кварталов нужно будет оставлять прибыль в капитале, чтобы не останавливать органический рост банка», — заявил Хотимский.

Он добавил, что санкции не угрожают возможности банка выполнять нормативы и обязательства перед клиентами.

Совкомбанк занимает девятое место в России по активам (1,99 триллиона рублей на 1 февраля). В качестве причины попадания банка под санкции Минфин США назвал его системную значимость и «деятельность в сфере финансовых услуг в России».

В начале марта Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Кроме того, запрещается продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию.

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