Сбер провел деловой завтрак в рамках ПМЭФ

Сбер провел деловой завтрак «Российская экономика: как построить мост в будущее?» на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба компании.

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Модератором мероприятия выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Также в деловом завтраке приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, лидеры бизнеса и экспертного сообщества.

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В рамках мероприятия Греф отметил, что в текущих беспрецедентных условиях главным вызовом становится обеспечение структурной перестройки российской экономики. Он считает, что в такой ситуации нужно действовать на длинном горизонте, сформировав желаемый образ отечественной экономики в 2030 году. По мнению Германа Грефа, именно сейчас необходимо сделать трансформационный рывок, который не удавался последние десятилетия.

«Сейчас на повестке дня как никогда остро стоит вопрос коллаборации правительства и бизнеса, и в первую очередь чуткости и быстрой реакции на возникающие потребности. И я вижу динамику, с которой правительство начинает решать проблемы: с такой скоростью никогда раньше не принимались законы и решения. Я вижу, как работают открытые механизмы обратной связи от власти к бизнесу, как каждую неделю выходят новые нормативные акты, появляются новые идеи по поводу того, как поддержать бизнес, которые ранее не принимались», — сказал Греф.

Основную дискуссию предварило голосование. Участникам делового завтрака предстояло ответить на два вопроса. Во-первых, какой желаемый сценарий оптимален для российской экономики: перенаправление торговых потоков на восток при сохранении текущей структуры экономики или изменение структуры экономики? И во-вторых, какой из этих двух сценариев они считают наиболее вероятным. В первом случае за перенаправление торговых потоков проголосовало 27,8%, за изменение структуры — 72,2%. Во втором голоса распределились как 40,6% и 59,4% соответственно.

В ходе дискуссии эксперты были едины в мнении, что трансформация структуры российской экономики неизбежна. Необходимо как можно быстрее разработать тактику строительства «моста в будущее», совершенствовать механизмы государственного управления и обратной связи между правительством и бизнесом.