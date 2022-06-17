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23 минуты назад

NYT: сотрудники SpaceX потеряли работу из-за открытого письма против Маска

ТАСС

Американская компания SpaceX уволила сотрудников, написавших открытое письмо против поведения владельца фирмы Илона Маска. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times, ссылаясь на генерального директора SpaceX и свидетельства трех служащих, знакомых с ситуацией.

Как отмечает газета, генеральный директор Гвин Шотуэлл написала всем работникам, что компания расследовала этот случай и "уволила причастных сотрудников".

"У нас слишком много критически важной работы, и нам не нужен подобный чрезмерный активизм", - приводит издание слова из письма генерального директора.

The New York Times не удалось выяснить, сколько именно человек уволила SpaceX. В среду несколько человек из штата фирмы распространили открытое письмо, в котором осудили частые высказывания Маска в Twitter.

"У него есть план": эксперт о покупке Twitter Илоном Маском

25 апреля руководство Twitter сообщило, что Маск приобретет компанию за $44 млрд. В четверг он впервые обратился к персоналу Twitter по видеосвязи.

Компании,Гвин Шотуэлл,SpaceX,
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