Американская компания SpaceX уволила сотрудников, написавших открытое письмо против поведения владельца фирмы Илона Маска. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times, ссылаясь на генерального директора SpaceX и свидетельства трех служащих, знакомых с ситуацией.

Как отмечает газета, генеральный директор Гвин Шотуэлл написала всем работникам, что компания расследовала этот случай и "уволила причастных сотрудников".

"У нас слишком много критически важной работы, и нам не нужен подобный чрезмерный активизм", - приводит издание слова из письма генерального директора.

The New York Times не удалось выяснить, сколько именно человек уволила SpaceX. В среду несколько человек из штата фирмы распространили открытое письмо, в котором осудили частые высказывания Маска в Twitter.