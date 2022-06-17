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37 минут назад

В России резко сократился ассортимента парфюмерии и косметики

Лера Букина

Российские производители косметики ищут варианты замены импортного сырья для производства косметики. Об этом сообщает

В России резко сократился ассортимента парфюмерии и косметики
Фото: ТАССТАСС

РБК со ссылкой на источники в парфюмерно-косметической сфере.

Отмечается, что с конца февраля ассортимент парфюмерии в России сократился на четверть. Речь идет и о таких товарах, как тушь для ресниц и помада.

Источники заявляют, что проблемы с поставками вызваны санкциями и нарушениями логистики у дистрибьютеров и розничных сетей.

На российском рынке доля импортной продукции оценивается примерно в 60%. При этом, если учитывать локализованное производство, то на долю иностранных брендов приходилось около 80%.

В среднем с конца февраля ассортимент товаров во всех сегментах парфюмерно-косметического рынка сократился на 25%. В первую очередь рынок покидает люксовый сегмент, однако пока продавцы имеют запасы данной косметики.

Решение России начать спецоперацию на Украине крайне негативно восприняли западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.

Компании,
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