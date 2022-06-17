Назван возможный покупатель фабрик IKEA

Сеть гипермаркетов «Твой дом» обсуждает покупку фабрик IKEA, сообщила РИА Недвижимость руководитель отдела PR сети Амина Тагиева.
«Мы обсуждаем возможные варианты и рассматриваем предложения. В первую очередь мы готовы поддержать локальные мебельные фабрики - по ним ситуация ударила сильнее всего. Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство. Чтобы этого не допустить, крупные игроки должны поддержать отечественных производителей», - отметила она.
Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России. Партнер консалтинговой компании Ricci Яна Кузина заявила, что общая стоимость выставленных на продажу четырех российских фабрик IKEA может составлять 15 миллиардов рублей.
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов ранее заявил, что в случае восстановления логистики компания IKEA может вернуться на рынок России.
Также стало известно, что IKEA собирается организовать распродажу товаров, которые находятся на российских складах.