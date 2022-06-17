Назван возможный покупатель фабрик IKEA

«Мы обсуждаем возможные варианты и рассматриваем предложения. В первую очередь мы готовы поддержать локальные мебельные фабрики - по ним ситуация ударила сильнее всего. Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство. Чтобы этого не допустить, крупные игроки должны поддержать отечественных производителей», - отметила она.