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1 час назад

Назван возможный покупатель фабрик IKEA

Лера Букина

Сеть гипермаркетов «Твой дом» обсуждает покупку фабрик IKEA, сообщила РИА Недвижимость руководитель отдела PR сети Амина Тагиева.

Назван возможный покупатель фабрик IKEA
Фото: ТАССТАСС

«Мы обсуждаем возможные варианты и рассматриваем предложения. В первую очередь мы готовы поддержать локальные мебельные фабрики - по ним ситуация ударила сильнее всего. Если они не найдут выход на альтернативные точки сбыта, в скором времени им грозит банкротство. Чтобы этого не допустить, крупные игроки должны поддержать отечественных производителей», - отметила она.

Ранее мебельная компания IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России. Партнер консалтинговой компании Ricci Яна Кузина заявила, что общая стоимость выставленных на продажу четырех российских фабрик IKEA может составлять 15 миллиардов рублей.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов ранее заявил, что в случае восстановления логистики компания IKEA может вернуться на рынок России.

Также стало известно, что IKEA собирается организовать распродажу товаров, которые находятся на российских складах.

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