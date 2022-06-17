Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

«Калашников» раскрыл планы по строительству завода в Венесуэле

Елена Прошина

Концерн «Калашников» планирует достроить завод по производству автоматов в Венесуэле. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент акционерного общества Алан Лушников на ПМЭФ.

«Калашников» раскрыл планы по строительству завода в Венесуэле
Фото: ТАССТАСС

«Коллегам в Венесуэле мы завод достроим», — заявил он.

Напомним, что в конце мая концерн сообщил о трудностях при организации поставок, которые необходимы для реализации проекта по производству автоматов в Венесуэле. Из-за этого возникли риски, что в 2022 году производство автоматов в стране не запустят. Сейчас решение возникших логистических проблем занимается АО «Рособоронэкспорт».

Ранее, в октябре прошлого года, «Калашников» сообщал, что завод займется производством автоматов сотой серии. По изначальным планам, строительство предприятия должно завершиться во второй половине 2022 года.

Компании,Алан Лушников,Рособоронэкспорт,Ижмаш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители