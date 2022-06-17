«Калашников» раскрыл планы по строительству завода в Венесуэле

Концерн «Калашников» планирует достроить завод по производству автоматов в Венесуэле. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент акционерного общества Алан Лушников на ПМЭФ.

Напомним, что в конце мая концерн сообщил о трудностях при организации поставок, которые необходимы для реализации проекта по производству автоматов в Венесуэле. Из-за этого возникли риски, что в 2022 году производство автоматов в стране не запустят. Сейчас решение возникших логистических проблем занимается АО «Рособоронэкспорт».