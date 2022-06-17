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36 минут назад

Российский экспортер газа попросил власти о помощи

Lenta.ru

Для увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) необходима локализация в России выпуска оборудования для СПГ-заводов, иначе произвести требуемые объемы не получится. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, передает РИА Новости.

Российский экспортер газа попросил власти о помощи
Фото: ReutersReuters

При этом отрасли приходится просить о помощи, без участия властей профинансировать работы невозможно. По словам миллиардера, только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) нужны 24 миллиарда рублей.

«За рубежом индустрия формировалась десятилетиями, ускоренно наладить производство оборудования такой высокой сложности без господдержки, мы считаем, невозможно», — констатировал Михельсон.

Он подчеркнул, что о важности поддержки предприятий, локализующих СПГ-оборудование, компания говорила уже давно, но если не нарастить усилия, то рыночное окно возможностей на рынке СПГ для России схлопнется.

«Новатэк» является второй по объемам реализации газа компанией России после «Газпрома» и лидером по поставкам СПГ. Крупнейшим проектом компании является завод «Ямал СПГ», он же стал и передовой площадкой для тестирования отечественного оборудования, которое должно прийти на смену иностранным линиям.

Франция лишилась российского трубопроводного газа

В сентябре прошлого года, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Михельсон, комментируя работу «Арктического каскада» (российская линия), заявил, что плохо работает все, а оборудование нужно доводить до ума. Претензии главы «Новатэка» касались всех поставщиков, миллиардер посетовал, что российским заводам «еще учиться и учиться делать хорошую продукцию».

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