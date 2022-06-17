Банк Тинькофф ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах

Тинькофф Банк с 16 июня ввел минимальную сумму SWIFT-переводов в $20 000. Об этом говорится сообщении банка в Telegram-канале.

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«Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — указано в заявлении.

Также сообщается о введении комиссии за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах стерлингов. Она будет составлять 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. в валюте счета и не более суммы перевода.

До 30 июня Тинькофф Банк взимать комиссию за исходящие SWIFT-переводы не будет. Кроме того, юридическим лицам без ограничений доступны SWIFT-переводы в юанях.

С 23 июня Тинькофф Банк не будет брать плату за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах и швейцарских франках, если на таких счетах будет не больше 10 000 у. е. Для счетов, на которых хранится больше этой суммы, комиссия составит 1% в месяц.

О планах взимать плату за обслуживание валютных счетов было объявлено неделю назад. Тинькофф Банк сообщил о намерении

брать комиссию со счетов с более чем 1000 у. е. в валюте счета, а также закроет накопительные счета клиентов в долларах и евро с переводом денег на текущие счета в этих же валютах. Кроме того, тогда банк сделал бесплатными до конца месяца исходящие SWIFT-переводы, чтобы несогласные с комиссией клиенты могли вывести деньги.

До этого объявил о введении платы Райффайзенбанк. Он установил бесплатный порог в 5000 у. е.