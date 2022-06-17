Дерипаска передумал и приехал на ПМЭФ

Кубанский бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) появился. Ранее он заявлял, что его там никто не увидит.

«Вопрос участия в Питерском форуме закрыт окончательно. Пришла пора уборки урожая!» – заявил Олег Дерипаска 8 июня.

17 июня в интернете появились кадры, где кубанский олигарх Олег Дерипаска на ПМЭФ общается с журналистом Владимиром Соловьевым в ожидании выступления президента России Владимира Путина.

Отметим, в этом году на ПМЭФ прибыли делегации из тех стран, которые наложили на Россию санкции, в том числе США и Великобритания.