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29 минут назад

Дерипаска передумал и приехал на ПМЭФ

РИА "ФедералПресс"

Кубанский бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) появился. Ранее он заявлял, что его там никто не увидит.

Дерипаска передумал и приехал на ПМЭФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вопрос участия в Питерском форуме закрыт окончательно. Пришла пора уборки урожая!» – заявил Олег Дерипаска 8 июня.

17 июня в интернете появились кадры, где кубанский олигарх Олег Дерипаска на ПМЭФ общается с журналистом Владимиром Соловьевым в ожидании выступления президента России Владимира Путина.

Отметим, в этом году на ПМЭФ прибыли делегации из тех стран, которые наложили на Россию санкции, в том числе США и Великобритания.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Олег Дерипаска рассказал об урожае пшеницы.

Компании,ПМЭФ-2022,Олег Дерипаска,Владимир Соловьев,Владимир Путин,Русал,
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