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25 минут назад

Один из заводов Coca-Cola продолжил работать в России

Лера Букина

Несмотря на заявление дистрибьютеров о приостановке деятельности компании Coca-Cola в России, завод в Ростовской области продолжает работу. Об этом рассказал глава администрации Новоалександровского сельского поселения Сергей Комаров. Об этом сообщает «Газета.ру».

Один из заводов Coca-Cola продолжил работать в России
Фото: ТАССТАСС

По словам Комарова, месяц назад в разговоре с директором завода Coca-Cola его заверили, что предприятие продолжает работать.

«Глава завода мне тогда сказал, что если у них появятся изменения в планах работы, то в первую очередь поставят администрацию сельского поселения в известность. Пока никаких сообщений от них по уходу не поступали», — заявил Комаров.

Он уточнил, что фуры по-прежнему приезжают на завод для погрузки продукции, а местные жители продолжают получать зарплату.

«Массовых увольнений с завода не происходило, ни о чем таком я и близко не слышал. Никакой паники среди местных жителей по поводу закрытия производств Coca-Cola в России нет. Кого-то из сотрудников на дистанционку перевели, кто-то в отпуск отправился, но массовых увольнений точно не было», — резюмировал Комаров.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company приняла решение остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola. Когда старые запасы закончатся, новых поставок больше не будет.

При этом в России уже нашли замену привычной Coca-Cola. Новые напитки будут выпускаться под брендом Funky Monkey. Производители обещают, что вкус напитков будет очень напоминать вкус напитков компании Coca-Cola HBC. Газировку начнут поставлять уже на следующей неделе, а стоить она будет на 10-15% дешевле.

Компании,Сергей Комаров,Coca-Cola,
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