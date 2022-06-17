ВТБ инвестирует 25 млрд рублей в создание кампуса при петербургском Политехе

"Реализация этого проекта - тот фундамент, на базе которого будет формироваться два принципа: подготовка передовых инженерных кадров, владеющих современными знаниями, технологиями, и способных продвинуть нашу экономику. Второе - это научно-исследовательский и образовательный центр, который позволит на этой площадке не только выполнять работы в интересах города, но это будет федеральная площадка цифровых, передовых производственных технологий, которые мы будем внедрять через обучение", - пояснил ректор Политеха.