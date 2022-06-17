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1 час назад

ВТБ инвестирует 25 млрд рублей в создание кампуса при петербургском Политехе

ТАСС

Научно-преподавательский и студенческий кампус на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) будет создан на основе государственно-частного партнерства при поддержке банка ВТБ. Соглашение об этом подписали в пятницу в рамках ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор Политехнического университета Андрей Рудской.

ВТБ инвестирует 25 млрд рублей в создание кампуса при петербургском Политехе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Петербурге будет реализован очень крупный проект по созданию и эксплуатации современного университетского кампуса. Он будет осуществляться на базе государственно-частного партнерства. Банк ВТБ будет партнером по этому проекту, объем инвестиций составит около 25 млрд рублей", - сказал Костин на церемонии подписания.

Кампус будет в составе федерального технополиса "Передовые цифровые и производственные технологии", который к 2024 году предполагается создать в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

"Реализация этого проекта - тот фундамент, на базе которого будет формироваться два принципа: подготовка передовых инженерных кадров, владеющих современными знаниями, технологиями, и способных продвинуть нашу экономику. Второе - это научно-исследовательский и образовательный центр, который позволит на этой площадке не только выполнять работы в интересах города, но это будет федеральная площадка цифровых, передовых производственных технологий, которые мы будем внедрять через обучение", - пояснил ректор Политеха.

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