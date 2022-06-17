«ЕвроХим» подписал соглашение о сотрудничестве с пермским правительством

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и правительство Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: Евгений Лихацкий Евгений Лихацкий

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В церемонии подписания приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Cовета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

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Соглашение предусматривает реализацию инвестиционных проектов на территории Пермского края, расширение промышленной кооперации «ЕвроХима» с предприятиями региона и укрепление взаимодействия между учебными заведениями края и «ЕвроХимом».

«ЕвроХим» и пермское правительство договорились о включения Березниковского политехнического техникума в федеральный проект «Профессионалитет» для создания образовательно-производственного кластера.

В компании отметили, что этот шаг - продолжение социальной программы «ЕвроХима», направленной на формирование современной системы профессионального образования в регионах присутствия компании.

«ЕвроХим» последовательно, фактически «с нуля», создает систему подготовки новых инженеров химпрома. Ноу-хау нашей компании заключается в том, что мы построили полный цикл подготовки специалистов, включающий раннюю мотивацию в школах, специализированное дополнительное образование, олимпиады, целевое обучение в вузах и колледжах, производственную практику на наших заводах и обучение в собственных учебных центрах», - рассказал Нечаев.

Губернатор Дмитрий Махонин назвал главным вызовом для развития экономики и промышленности России проблемы с кадрами.

«Профессионалитет» поможет нам усовершенствовать систему адресного заказа на подготовку кадров, а также повысить процент трудоустройства выпускников на предприятия Пермского края», - подчеркнул он.

Ранее совместный образовательный проект «ЕвроХима» и Кингисеппского колледжа технологии и сервиса выиграл право включения в федеральный проект «Профессионалитет» в 2022 году и получил федеральный грант на ремонт помещений колледжа и покупку современного оборудования. Также был создан образовательно-производственный кластер для ускоренной подготовки специалистов, необходимых для предприятий «ЕвроХима».