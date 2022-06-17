Сбербанк проработает идею Путина о промышленной ипотеке

Сбербанк взял в проработку задачу по предложению промышленной ипотеки, которую на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ.

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По словам Ведяхина, кредитная организация будет прорабатывать вопрос нового вида ипотеки совместно с правительством России и Центробанком. Путин уже поручил правительству в короткие сроки обсудить все необходимые для запуска промышленной ипотеки вопросы с банковским сектором России.

Путин предложил запустить в стране промышленную ипотеку 17 июня. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке пять процентов годовых. По словам главы государства, право на кредит получат предприятия, которые планируют купить готовые площадки для производства.