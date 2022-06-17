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56 минут назад

Сбербанк проработает идею Путина о промышленной ипотеке

Lenta.ru

Сбербанк взял в проработку задачу по предложению промышленной ипотеки, которую на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ.

Сбербанк проработает идею Путина о промышленной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ведяхина, кредитная организация будет прорабатывать вопрос нового вида ипотеки совместно с правительством России и Центробанком. Путин уже поручил правительству в короткие сроки обсудить все необходимые для запуска промышленной ипотеки вопросы с банковским сектором России.

Путин предложил запустить в стране промышленную ипотеку 17 июня. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке пять процентов годовых. По словам главы государства, право на кредит получат предприятия, которые планируют купить готовые площадки для производства.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что Сбербанк начнет предварительный прием заявок на льготную ипотеку на тех условиях, которые анонсировал Путин на ПМЭФ, — под семь процентов.

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