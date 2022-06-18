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1 час назад

Раскрыто возможное будущее IKEA в России

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Три-четыре покупателя претендуют на покупку активов компании IKEA, покинувшей российский рынок. Об этом ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и, как мы видим, уже там три-четыре покупателя на ее активы есть», — раскрыл возможное будущее компании спикер.

Об окончательном уходе IKEA с отечественного рынка стало известно в среду, 15 июня.

IKEA окончательно уходит из России

До этого компания приостановила свою деятельность на территории России. Перед уходом IKEA анонсировала распродажу фирменных товаров.

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