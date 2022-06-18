Крым заключил на ПМЭФ контракты с инвестициями более 100 млрд рублей

Власти и бизнес Крыма заключили на Петербургском международном экономическом форуме контракты и меморандумы, предусматривающие общий объем инвестиций на сумму свыше 100 млрд рублей, сообщил в субботу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

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"Из года в год растет планируемый объем инвестиций, число и качество соглашений, заключаемых делегацией Республики Крым на Петербургском международном экономическом форуме. Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей в развитие республики, что позволит создать около 2 тыс. новых рабочих мест", - написал Аксенов.

В 2021 году Крым подписал на ПМЭФ соглашения на общую сумму около 56 млрд рублей, а в 2022-м были запланированы контракты на сумму свыше 60 млрд рублей.

Аксенов отметил, что среди масштабных проектов строительство логистического центра в Феодосии, освоение прибрежных территорий в Евпатории, Черноморском и Бахчисарайском районах и под Судаком. "Наблюдается тенденция по смещению интереса инвесторов к освоению новых площадок в северной, восточной и западной части полуострова. Развитие этих территорий открывают новые экономические возможности для Республики Крым. Например, в Джанкойском районе будут созданы крупные животноводческие комплексы, что позволит удовлетворить спрос в продуктах питания. Подтверждением уникальности природных ресурсов Крыма является развитие рекреационной зоны с использованием термальных вод, что позволит привлечь новых туристов", - добавил глава республики.