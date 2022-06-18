Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительству потребуется два-три месяца для формирования среднесрочных правил и стратегии новой экономики. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) он рассказал, что новую программу будут формировать на следующие три года. По словам Кудрина, перестройка бизнеса будет вынужденная и болезненная, однако не все проблемы удастся решить финансовой помощью от государства.

Кудрин заявил, что правительство принимает «вполне адекватные» антикризисные меры, хотя его ресурсы ограничены, а запросов у бизнеса много. Он подчеркнул, что не каждую проблему бизнеса можно решить государственными деньгами.

«Нужны другие меры или собственные усилия компаний и предприятий в этих условиях, к сожалению. Всё перекрыть, все компенсации или все потери государственным участием невозможно. Поэтому здесь, я повторяю, перестройка бизнеса тоже вынужденная, безусловно, болезненная, но она будет происходить», — заявил глава Счётной палаты.

Бизнес иностранных компаний, которые уходят с российского рынка, должны выкупать частные предприниматели, а не государство, заявил Кудрин. В России необходимо уменьшать долю госкомпаний и увеличивать долю частного сектора в экономике. Частный бизнес сможет быстрее находить возможности обхода санкций и варианты, как их избежать.

«В идеальном сценарии, безусловно, частный бизнес должен увеличить свою роль и долю в ВВП российском, потеснить немного государственные корпорации, которые разрослись», — отметил он.