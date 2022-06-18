Продукцию Coca-Cola можно спокойно завозить в РФ, используя механизм параллельного импорта. Об этом заявил в субботу в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola HBC AG находится в процессе сокращения мощностей. Когда завершится данный процесс, она прекратит производить или продавать продукцию под своим брендом в России.
"Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?" - сказал Титов.
При этом ввоз технологического оборудования по этому легализованному в РФ механизму - другая история, заметил бизнес-омбудсмен.
"Я думаю, что по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин - возможно: есть огромные склады запчастей - коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям", - уточнил Титов.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.