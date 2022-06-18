"Я думаю, что по параллельному импорту заводить запчасти для авиатехники будет невозможно. А для машин - возможно: есть огромные склады запчастей - коробок передач, масляных фильтров и так далее, которые не учитываются в единых базах данных. А на Ближнем Востоке расположены целые хабы многих автомобильных компаний по запчастям", - уточнил Титов.