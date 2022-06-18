"На самом деле то, с чем столкнулась Европа, приняв навязываемые ей антироссийские санкции, - это социальная деградация. По сути - демонтаж модели социальной рыночной экономики. И как - социальной, и как - рыночной, - сказал он. - Это крах великой модели послевоенной Германии: "Благосостояние для всех" Людвига Эрхарда и Альфреда Мюллера-Армака - то, чем немцы так гордились и считали образцом для всего мира".