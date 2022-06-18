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28 минут назад

Сечин: "энергетическое самоубийство" Европы будет иметь долгосрочные последствия

ТАСС

"Энергетическое самоубийство", совершаемое сейчас Европой, будет иметь долгосрочные последствия, снижение ее экономического потенциала уже наблюдается, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на полях ПМЭФ-2022.

"Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов. Так, во Франции фондовый индекс CAC 40 снизился на 18%, в Германии индекс DAX снизился на 19%, в Италии - на 22%. Суммарно инвесторы трех европейских стран уже потеряли порядка $1,6 трлн", - сказал Сечин.

По словам главы "Роснефти", уровень конкурентоспособности Европы также подрывает и отказ от российских нефти и газа, что сделало ее регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.

Социальная деградация

Введение Евросоюзом навязанных ей антироссийских санкций привело к тому, что европейские страны столкнулись с социальной деградацией, считает Сечин.

"На самом деле то, с чем столкнулась Европа, приняв навязываемые ей антироссийские санкции, - это социальная деградация. По сути - демонтаж модели социальной рыночной экономики. И как - социальной, и как - рыночной, - сказал он. - Это крах великой модели послевоенной Германии: "Благосостояние для всех" Людвига Эрхарда и Альфреда Мюллера-Армака - то, чем немцы так гордились и считали образцом для всего мира".

Инвесторы Франции, Германии и Италии уже потеряли суммарно около $1,6 трлн из-за "энергетического самоубийства" Европы.

Европа начала тратить запасенный на зиму газ

Европа, отказываясь от нефти и газа РФ, стала регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.

Европа фактически ограничила оборот евро из-за ограничений торговли с РФ, отказ от энергоресурсов РФ привел к бегству капитала.

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