"Энергетическое самоубийство", совершаемое сейчас Европой, будет иметь долгосрочные последствия, снижение ее экономического потенциала уже наблюдается, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на полях ПМЭФ-2022.
"Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов. Так, во Франции фондовый индекс CAC 40 снизился на 18%, в Германии индекс DAX снизился на 19%, в Италии - на 22%. Суммарно инвесторы трех европейских стран уже потеряли порядка $1,6 трлн", - сказал Сечин.
По словам главы "Роснефти", уровень конкурентоспособности Европы также подрывает и отказ от российских нефти и газа, что сделало ее регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.
Введение Евросоюзом навязанных ей антироссийских санкций привело к тому, что европейские страны столкнулись с социальной деградацией, считает Сечин.
"На самом деле то, с чем столкнулась Европа, приняв навязываемые ей антироссийские санкции, - это социальная деградация. По сути - демонтаж модели социальной рыночной экономики. И как - социальной, и как - рыночной, - сказал он. - Это крах великой модели послевоенной Германии: "Благосостояние для всех" Людвига Эрхарда и Альфреда Мюллера-Армака - то, чем немцы так гордились и считали образцом для всего мира".
Инвесторы Франции, Германии и Италии уже потеряли суммарно около $1,6 трлн из-за "энергетического самоубийства" Европы.
Европа, отказываясь от нефти и газа РФ, стала регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире.
Европа фактически ограничила оборот евро из-за ограничений торговли с РФ, отказ от энергоресурсов РФ привел к бегству капитала.