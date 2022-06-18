Аналитик предсказал судьбу биткоина

Судьба биткоина может разворачиваться по двум сценариям: либо он отскочит, либо падение дойдет до нуля. Все это решается сегодня, убежден аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. В беседе с «Лентой.ру» он предсказал судьбу биткоина.

Биткоин

По состоянию на 15:00 Мск за сутки стоимость биткоина упала на 8,21 процента, опустившись ниже прошлогодней отметки и составила 19 235 доллара. Минимальная отметка за сутки составила 18 703,10 доллара. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance. Отмечается, что его стоимость опустилась ниже 20 тысяч долларов впервые с 16 декабря 2020 года.

«Дальнейшая судьба биткоина решается сегодня. Потому что уровень в 19 тысяч долларов — это сильная техническая поддержка с точки зрения теханализа», — сообщил Голубовский.

Аналитик убежден, что в течение ближайших пары недель будет понятно, конец ли это падения или нет. Он объяснил, по каким показателям можно анализировать криптовалюту.

«Биткоин на протяжении очень долгого периода времени всегда отталкивался от двухсотнедельной средней (индикатор анализа и выявления долгосрочных тенденций за двухсотнедельный период — прим. "Ленты.ру"). Обычно он пробивает уровень, после чего на протяжении нескольких недель выскакивает вверх, и это оказывается концом его падения», — рассказал Голубовский.

Крипторынок

Дмитрий Голубовский предупредил, что к падению биткоина могут подключиться и остальные криптовалюты.

«Если биткоин повалится дальше вниз, то, на мой взгляд, это признак умирания рынка криптовалют в том виде, в котором он сейчас существует. Ломаются многолетние тенденции, ломается логика этого рынка и начинается паника. Когда даже те, кто держат достаточно длительный период времени криптовалюты, могут оказаться в ситуации, что будут вынуждены закрывать свои позиции», — заключил аналитик.