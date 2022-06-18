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1 час назад

Россиянам назвали плюсы ухода IKEA

Майк Габриелян

В ФАС нашли плюс ухода «Икеи» из России. О положительном моменте, связанном с прекращением работы шведской компании, рассказал глава антимонопольной службы Максим Шаскольский, передает РБК.

Россиянам назвали плюсы ухода IKEA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновник отметил, что зарубежные компании создают не только конкуренцию, но и риски монополизации рынков.

«IKEA, при всех плюсах, «поджала» рынок под себя, и у нас из-за этого сфера производства и торговли мебелью не получила того развития, которое могла бы», - сказал Шаскольский.

По его словам, в России существуют хорошие производства, но у них не развиты специализированные торговые центры с набором сопутствующих услуг на уровне IKEA. Сейчас эта ниша рынка свободна, производители смогут развивать свои сбытовые направления и сферу услуг.

«И в этом смысле, может быть, даже плюс будет для развития конкуренции от того, что IKEA приняла такое решение», - подытожил глава ФАС.

На этой неделе «ИКЕА» заявила о продаже четырех российских фабрик и сокращении масштаба бизнеса в РФ.

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Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ответил народной шуткой на вопрос, не жалко ли ему, что «ИКЕА» решила продать свой бизнес в России.

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