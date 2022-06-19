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33 минуты назад

El País: Mango окончательно уходит из России

Ura.Ruиещё 3

Испанский бренд одежды Mango принял решение продать бизнес в России франчайзинговым партнерам. Об этом сообщает издание El País со ссылкой на заявление компании.

Крупный европейский бренд решил окончательно уйти из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Mango прекратит работу в России. Компания достигла соглашения с несколькими франчайзинговыми партнерами о передачи им своего бизнеса», — сообщает издание, ссылаясь на свои источники и внутреннее заявление компании.

Ранее многие иностранные бренды приостановили работу в России в связи с российской спецоперацией на Украине. Так, из РФ временно ушли Calvin Klein, Tommy Hilfiger, владелец бренда Zara, Massimo Dutti и других — компания Inditex, шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, а также компании Nike, ASOS, Adidas и американская корпорация Apple.

IKEA окончательно уходит из России

Некоторые из брендов уже выразили готовность вернуться на российский рынок. В том числе и испанская компания Inditex собирается вернуться в Россию уже летом.

Компании,Ikea,Apple,
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