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36 минут назад

Ужин с миллиардером Баффетом продали за рекордные $19 млн

Елена Прошина

Возможность поужинать с Уорреном Баффетом продали за рекордную цену $19 млн. 91-летний миллиардер выставил ужин на благотворительный аукцион в последний раз. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

Ужин с миллиардером Баффетом продали за рекордные $19 млн
Фото: ТАССТАСС

Торги начались с $25 тыс., а завершились в условиях сильной конкуренции: победитель сделал ставку в $19,0001 млн в последнюю минуту торгов, побив предыдущее предложение в $19 млн.

Баффет разыгрывает право поужинать с ним с 2000 года, однако этот аукцион стал последним. Средства, полученные от торгов, будут направлены некоммерческой организации Glide, которая помогает бедным, бездомным или тем, кто борется со злоупотреблением психоактивными веществами.

Победитель аукциона сможет пригласить на ужин до семи гостей. Он пройдет в стейк-хаусе Smith & Wollensky на Манхэттене. На ужине миллиардер пообещал обсудить с победителем все что угодно, кроме своей инвестиционной стратегии.

Напомним, ранее победителями аукциона становились управляющие хедж-фонда Дэвид Эйнхорн и Тед Вешлер. В этом году Уоррен Баффетт попал в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $118 млрд.

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