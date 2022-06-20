Ужин с миллиардером Баффетом продали за рекордные $19 млн

Возможность поужинать с Уорреном Баффетом продали за рекордную цену $19 млн. 91-летний миллиардер выставил ужин на благотворительный аукцион в последний раз. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Reuters.

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Торги начались с $25 тыс., а завершились в условиях сильной конкуренции: победитель сделал ставку в $19,0001 млн в последнюю минуту торгов, побив предыдущее предложение в $19 млн.

Баффет разыгрывает право поужинать с ним с 2000 года, однако этот аукцион стал последним. Средства, полученные от торгов, будут направлены некоммерческой организации Glide, которая помогает бедным, бездомным или тем, кто борется со злоупотреблением психоактивными веществами.

Победитель аукциона сможет пригласить на ужин до семи гостей. Он пройдет в стейк-хаусе Smith & Wollensky на Манхэттене. На ужине миллиардер пообещал обсудить с победителем все что угодно, кроме своей инвестиционной стратегии.