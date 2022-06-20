Danone начала сокращать ассортимент продукции

Французская продовольственная компания Danone с целью снижения расходов сокращает ассортимент товаров. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о так называемых единицах складского учета (SKU). Это значит, что некоторые вкусы и размеры упаковки могут исчезнуть. По мнению Айлы Зиз, главы Danone по международным продажам, ограничение числа SKU сократит расходы на вид товара.

По ее словам, Danone пересматривает весь свой портфель по каждому клиенту, чтобы определиться, от каких SKU стоит отказаться.

Отмечается, что компания не планирует полностью убирать с рынка какую-либо продуктовую линейку. Она хочет упростить ассортимент, то есть отказывается от некоторых вариантов товаров для того, чтобы складское хранение было менее затратным.

В частности, у супермаркетов будет возможность направлять меньше средств на хранение, отслеживание и транспортировку продукции.

«Это не глобальное сокращение каких-либо продуктов», – подчеркнула Зиз.

По мнению экспертов, Danone хочет остаться конкурентоспособной, в этой связи не отказывается от промомероприятий. Так, она будет лишь продавать меньше видов продукции. Это позволит сэкономить на логистических расходах.