Bershka появилась на Wildberries вслед за Zara

Бренд одежды Bershka (принадлежит испанской Inditex) начали продавать в российском интернет-магазине Wildberries. Внимание на это обратило Daily Storm.

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Джинсы Bershka стоят на Wildberries 4,5 - 5 тыс. рублей.

Ранее в этом же интернет-магазине появились товары Zara, Pull & Bear и Massimo Dutti (все принадлежат Inditex). Эти магазины приостановили работу в РФ на фоне украинского кризиса.

Глава пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев рассказывал, что компания закупает товары только напрямую от производителей или официальных дистрибуторов.

Глава Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказывала РИА Новости, что коллекции Zara, выставленные на продажу на Wildberries, были произведены еще в 2021 году и отправлены на территорию России заранее.

По ее словам, из-за инфляции цены на эту продукцию на площадке оказались на 20-35 процентов выше, чем стартовые весенние цены с официального сайта.

Российский министр промышленности и торговли Виктор Евтухов отмечал, что Inditex не заявляла о своем окончательном уходе из РФ.

«Наоборот, они надеются, что когда вся эта история [с логистикой - прим.ред.] наладится, у них будет возможность вернуться», - рассказал он.