«Почта России» запустила новую услугу

«Почта России» запустила службу доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу оператора.
Отмечается, что пилотный проект стартовал в Москве, в июле его запустят в Санкт-Петербурге, а до конца года – еще в несколько российских городах-миллионниках.
Издание подчеркивает, что «Почта России» планирует предоставлять курьеров и ИТ-инфраструктуру ретейлерам и позволять выполнять доставку заказов сроком от 60 минут. Так, из торговой дочки заказ будет доставлен прямо клиенту в течение дня или в заданный интервал.
Участником проекта также является «Яндекс.Доставка», заявил ее представитель.
Ранее сообщалось, что «Авито Недвижимость» внедрила функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты, которая позволит путешественникам безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. С 6 июня новая услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В пресс-службе компании подчеркнули, что в скором времени она также может появиться на Алтае, в Карелии и на юге России. За счет нового сервиса россияне смогут быстрее бронировать удобные варианты из базы объектов, прошедших проверку экспертами «Авито Недвижимости». Россияне могут снять квартиру посуточно через новый сервис, если у объекта есть отметки «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Сообщается, что теперь «Авито» начнет удерживать комиссию в 15% от цены бронирования. Следовательно, собственники не будут должны оплачивать пролонгацию объявления.