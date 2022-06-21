Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

«Почта России» запустила службу экспресс-доставки из магазинов

Лера Букина

«Почта России» запустила службу доставки сроком от 60 минут из розничных торговых точек и онлайн-магазинов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу оператора.

«Почта России» запустила новую услугу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что пилотный проект стартовал в Москве, в июле его запустят в Санкт-Петербурге, а до конца года – еще в несколько российских городах-миллионниках.

Издание подчеркивает, что «Почта России» планирует предоставлять курьеров и ИТ-инфраструктуру ретейлерам и позволять выполнять доставку заказов сроком от 60 минут. Так, из торговой дочки заказ будет доставлен прямо клиенту в течение дня или в заданный интервал.

Участником проекта также является «Яндекс.Доставка», заявил ее представитель.

Ранее сообщалось, что «Авито Недвижимость» внедрила функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты, которая позволит путешественникам безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. С 6 июня новая услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В пресс-службе компании подчеркнули, что в скором времени она также может появиться на Алтае, в Карелии и на юге России. За счет нового сервиса россияне смогут быстрее бронировать удобные варианты из базы объектов, прошедших проверку экспертами «Авито Недвижимости». Россияне могут снять квартиру посуточно через новый сервис, если у объекта есть отметки «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Сообщается, что теперь «Авито» начнет удерживать комиссию в 15% от цены бронирования. Следовательно, собственники не будут должны оплачивать пролонгацию объявления.

Компании,Коммерсант,Почта России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители