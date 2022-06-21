«Почта России» запустила новую услугу

Отмечается, что пилотный проект стартовал в Москве, в июле его запустят в Санкт-Петербурге, а до конца года – еще в несколько российских городах-миллионниках.

Ранее сообщалось, что «Авито Недвижимость» внедрила функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты, которая позволит путешественникам безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. С 6 июня новая услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В пресс-службе компании подчеркнули, что в скором времени она также может появиться на Алтае, в Карелии и на юге России. За счет нового сервиса россияне смогут быстрее бронировать удобные варианты из базы объектов, прошедших проверку экспертами «Авито Недвижимости». Россияне могут снять квартиру посуточно через новый сервис, если у объекта есть отметки «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Сообщается, что теперь «Авито» начнет удерживать комиссию в 15% от цены бронирования. Следовательно, собственники не будут должны оплачивать пролонгацию объявления.