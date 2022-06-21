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59 минут назад

Хинштейн назвал повышение цен у Tele2 аморальным и незаконным

Ura.Ruиещё 5

Анонсированное повышение стоимости тарифов у мобильного оператора Tele2 является незаконным и аморальным. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В Госдуме назвали повышение цен у Tele2 аморальным и незаконным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анонсированное Tele2 резкое повышение тарифов на связь почти вдвое — не только аморально, но и случайно. Увеличение частоты для работы связи возможно только на уровне положения. Они были обязаны уведомить о предстоящем ФАС минимум за две недели, чего сделано не было», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Он отметил, что обсудил ситуацию с Минцифры.

«Коллеги вместе с ФАС настроений восприимчивы», — сообщил депутат.

В случае роста тарифов Tele2 отправят запросы и потребуют от них вернуть прежние цены с проведением расследования. Хинштейн пообещал, что Госдума будет держать ситуацию на контроле.

Ранее Tele2 разослал пользователям сообщения об изменении тарифов с 5 июля. Безлимитные тарифы подорожают с 450 до 750 рублей, передает «Царьград». Пользователям пообещали сохранить прежние цены в случае единовременной оплаты на полгода вперед, сообщает «Федеральное агентство новостей». В апреле Tele2 и другие операторы связи МТС, «МегаФон», «Вымпелком» («Билайн») подняли стоимость услуг примерно на 10%.

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