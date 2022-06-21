В Госдуме назвали повышение цен у Tele2 аморальным и незаконным

«Анонсированное Tele2 резкое повышение тарифов на связь почти вдвое — не только аморально, но и случайно. Увеличение частоты для работы связи возможно только на уровне положения. Они были обязаны уведомить о предстоящем ФАС минимум за две недели, чего сделано не было», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.