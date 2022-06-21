«Нафтогаз» подает в суд на «Газпром»

«Нафтогаз Украины» в июле подаст в суд на «Газпром» из-за недоплаты за забронированные для транзита мощности. Такое заявление сделал глава компании Юрий Витренко. Его слова приводит «РИА Новости».

Фото: Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"

Он отметил, что контракт с «Газпромом» предусматривает 45 дней на попытки урегулирования споров, затем «Нафтогаз» может идти в международный арбитраж.

«В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит свою позицию, то в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы используем его», — сказал Витренко.

Он пояснил, что речь идет о недоплате российской компанией за объемы транзита газа, забронированного и доступного ей.