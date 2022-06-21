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1 час назад

«Нафтогаз» подает в суд на «Газпром»

Елена Прошина

«Нафтогаз Украины» в июле подаст в суд на «Газпром» из-за недоплаты за забронированные для транзита мощности. Такое заявление сделал глава компании Юрий Витренко. Его слова приводит «РИА Новости».

«Нафтогаз» подает в суд на «Газпром»
Фото:  Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"

Он отметил, что контракт с «Газпромом» предусматривает 45 дней на попытки урегулирования споров, затем «Нафтогаз» может идти в международный арбитраж.

«В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит свою позицию, то в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы используем его», — сказал Витренко.

Глава «Нафтогаза» раскрыл детали спора с «Газпромом»

Он пояснил, что речь идет о недоплате российской компанией за объемы транзита газа, забронированного и доступного ей.

Напомним, что 11 мая Украина прекратила транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за «форс-мажорных обстоятельств». В результате этого транспортировка топлива в ЕС осуществляется только по одному входу — ГИС «Суджа». В «Газпроме» заявили, что перенос всех объемов на одну станцию технологически невозможен, при этом все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, и услуги транзита полностью оплачивает.

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