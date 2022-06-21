«Нафтогаз» подает в суд на «Газпром»

«Нафтогаз Украины» в июле подаст в суд на «Газпром» из-за недоплаты за забронированные для транзита мощности. Такое заявление сделал глава компании Юрий Витренко. Его слова приводит «РИА Новости».
Он отметил, что контракт с «Газпромом» предусматривает 45 дней на попытки урегулирования споров, затем «Нафтогаз» может идти в международный арбитраж.
«В следующем месяце этот срок истекает и, если ничего не произойдет и "Газпром" не изменит свою позицию, то в следующем месяце мы будем иметь право обращаться в международный арбитраж, и мы используем его», — сказал Витренко.
Он пояснил, что речь идет о недоплате российской компанией за объемы транзита газа, забронированного и доступного ей.
Напомним, что 11 мая Украина прекратила транспортировки российского газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков» из-за «форс-мажорных обстоятельств». В результате этого транспортировка топлива в ЕС осуществляется только по одному входу — ГИС «Суджа». В «Газпроме» заявили, что перенос всех объемов на одну станцию технологически невозможен, при этом все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, и услуги транзита полностью оплачивает.