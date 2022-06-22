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1 час назад

В Airbus призвали не вводить санкции на российский титан

Газета.Ruиещё 1

Авиастроительная компания Airbus призвала Евросоюз отказаться от планов ввести санкции на российский титан. Об этом 21 июня сообщил The Wall Street Journal.

В Airbus призвали не вводить санкции на российский титан
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, авиапроизводитель серьезно зависит от поставок металла, который используется в критически значимых компонентах самолетов. Консультанты из Alix Partners оценили, что Россия поставляет 65% необходимого Airbus титана.

Генеральный директор компании Гильом Фори считает, что запрет на поставки титана ударит по самому Евросоюзу.

«Мы думаем, что санкции на титан из России станут санкциями против нас самих. Продажи титана — это одна из тех областей бизнеса, где ни одна сторона не заинтересована в изменении текущей ситуации», — цитирует топ-менеджера газета «Известия».

Отказ от российского титана осложняется тем, что сертификация других производителей металла может занимать от 18 до 24 месяцев. Поэтому перейти быстро к другому поставщику не представляется возможным.

Компании,Airbus,ЕС,
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