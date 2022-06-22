Сотовый оператор Tele2 не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей после реакции Минцифры России на сообщения о значительном повышении цен на эту линейку, говорится в официальном Telegram-канале министерства.
"Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Оператор пересмотрел условия изменений и при формировании новых параметров ориентируется на рекомендации Минцифры и ФАС. Новая цена безлимитных тарифов будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен - не более чем на 50 рублей", - сообщили в министерстве.