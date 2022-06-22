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46 минут назад

Tele2 не будет значительно повышать стоимость безлимитных тарифов после реакции Минцифры

ТАССиещё 32

Сотовый оператор Tele2 не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей после реакции Минцифры России на сообщения о значительном повышении цен на эту линейку, говорится в официальном Telegram-канале министерства.

"Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Оператор пересмотрел условия изменений и при формировании новых параметров ориентируется на рекомендации Минцифры и ФАС. Новая цена безлимитных тарифов будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен - не более чем на 50 рублей", - сообщили в министерстве.

Компании,Видео,Tele2,
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