Верховный суд подтвердил законность штрафа в отношении Booking.com

Верховный суд подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B. V. оборотного штрафа в размере более 1,3 млрд рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

Суд отклонил кассационную жалобу нидерландской компании на принятое ранее решение трёх судов нижестоящей инстанции.

В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в размере 1,3 млрд рублей.

По данным ФАС, Booking.com «навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров», согласно которым они должны были соблюдать паритет цен, наличия номеров и условий в поисковиках, туристических агентствах, а также на сайтах отелей.