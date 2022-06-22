BI.ZONE стала лидером по продажам собственных разработок среди поставщиков российских IT-решений

"Вопросы безопасности данных и киберзащиты — это приоритет для каждой организации в стране. Импортозамещение не стало для нас сюрпризом: многие годы мы усиливали компетенции в сферах IT и кибербезопасности, поэтому технологически мы готовы к новым вызовам. В BI.ZONE, как и во многих других компаниях экосистемы, есть множество собственных разработок, которые не только не уступают западным аналогам, ушедшим с рынка, но и обходят их по многим параметрам. Мы рады делиться этими знаниями и возможностями с рынком и готовы еще больше помогать российскому бизнесу в эти непростые времена", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка.