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47 минут назад

Сбер завоевал три награды престижной международной премии за кибербезопасность

Lenta.ru

Сразу три продукта кибербезопасности Сбербанка получили награды международной премии Global Infosec Awards. Раздел «Не дайте себя обмануть» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» победил в категории «Крутая компания» (Hot Company) в номинации «Повышение уровня киберграмотности» (Cyber Security Awareness).

Сбер завоевал три награды престижной международной премии за кибербезопасность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этот обучающий раздел появился в «СберБанк Онлайн» в 2020 году, сейчас им пользуется более 25 миллионов клиентов. Цель раздела — повысить уровень киберграмотности граждан. В нем собраны статьи, тесты и видео, которые в увлекательном формате рассказывают о распространённых схемах мошенничества и о том, как не попасться на уловки злоумышленников.

Видео дня

Интеллектуальная система управления киберугрозами (Threat Intelligence Platform) завоевала награду «Инновация» (Most Innovative) в номинации «Управление уязвимостями» (Vulnerability Intelligence). Система собирает оперативные данные из открытых источников и теневого интернета, оценивает масштаб киберугроз и выявляет уязвимые элементы IT-инфраструктуры банка. В базе интеллектуальной системы содержится более 56 миллионов индикаторов компрометации. Благодаря этой системе еженедельно Сбер выявляет и блокирует около 150 фишинговых ресурсов, несанкционированно использующих символику банка.

Продукт DocAnalyzer назван «Лидером индустрии» (Market Leader) в номинации «Управление сторонними киберрисками» (Third Party Cyber Risk Management). С помощью моделей искусственного интеллекта этот продукт анализирует контракты Сбербанка с его контрагентами (поставщиками, вендорами), проверяя их на соответствие требованиям кибербезопасности банка. Благодаря использованию DocAnalyzer время согласования контрактов сократилось вдвое.

«За последние несколько лет Сбербанк многократно получал награды авторитетных международных премий в сфере кибербезопасности. Год назад продукты кибербезопасности уже были удостоены призов Global Infosec Awards. Сбербанк постоянно находится в поиске новых решений и совершенствует уже действующие продукты и сервисы. Особое внимание уделяется безопасности IT-инфраструктуры, управлению киберрисками и развитию киберграмотности клиентов. Именно эти продукты завоевали награды в этом году», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Премия Global Infosec Awards учреждена журналом Cyber Defense Magazine — одним из ведущих международных изданий в сфере кибербезопасности. Ее цель — отметить успехи компаний в различных направлениях кибербезопасности. В этом году заявки для участия в премии направили четыре тысячи компаний, занимающихся кибербезопасностью. Жюри премии состоит из сертифицированных профессионалов в области кибербезопасности.

Компании,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,
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