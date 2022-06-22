Сбер завоевал три награды престижной международной премии за кибербезопасность

Сразу три продукта кибербезопасности Сбербанка получили награды международной премии Global Infosec Awards. Раздел «Не дайте себя обмануть» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» победил в категории «Крутая компания» (Hot Company) в номинации «Повышение уровня киберграмотности» (Cyber Security Awareness).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Этот обучающий раздел появился в «СберБанк Онлайн» в 2020 году, сейчас им пользуется более 25 миллионов клиентов. Цель раздела — повысить уровень киберграмотности граждан. В нем собраны статьи, тесты и видео, которые в увлекательном формате рассказывают о распространённых схемах мошенничества и о том, как не попасться на уловки злоумышленников.

Видео дня

Интеллектуальная система управления киберугрозами (Threat Intelligence Platform) завоевала награду «Инновация» (Most Innovative) в номинации «Управление уязвимостями» (Vulnerability Intelligence). Система собирает оперативные данные из открытых источников и теневого интернета, оценивает масштаб киберугроз и выявляет уязвимые элементы IT-инфраструктуры банка. В базе интеллектуальной системы содержится более 56 миллионов индикаторов компрометации. Благодаря этой системе еженедельно Сбер выявляет и блокирует около 150 фишинговых ресурсов, несанкционированно использующих символику банка.

Продукт DocAnalyzer назван «Лидером индустрии» (Market Leader) в номинации «Управление сторонними киберрисками» (Third Party Cyber Risk Management). С помощью моделей искусственного интеллекта этот продукт анализирует контракты Сбербанка с его контрагентами (поставщиками, вендорами), проверяя их на соответствие требованиям кибербезопасности банка. Благодаря использованию DocAnalyzer время согласования контрактов сократилось вдвое.

«За последние несколько лет Сбербанк многократно получал награды авторитетных международных премий в сфере кибербезопасности. Год назад продукты кибербезопасности уже были удостоены призов Global Infosec Awards. Сбербанк постоянно находится в поиске новых решений и совершенствует уже действующие продукты и сервисы. Особое внимание уделяется безопасности IT-инфраструктуры, управлению киберрисками и развитию киберграмотности клиентов. Именно эти продукты завоевали награды в этом году», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.