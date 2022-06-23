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38 минут назад

Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России

Газета.Ruиещё 1

Компания Microsoft постепенно сократит свой бизнес в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента компании.

Microsoft объявила о постепенном сворачивании бизнеса в России
Фото: MicrosoftMicrosoft

Ранее компания назвала «правительственным предписанием» запрет на скачивание ISO-образов операционных систем Windows 10 и 11 для жителей России и Белоруссии. При этом о каком предписании идет речь, не уточнялось, а в санкциях о таких мерах не сказано.

С середины июня американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта. Пользователи из России смогли обойти ограничение только с помощью VPN-сервисов, позволяющих сменить географическое положение IP-адреса.

Microsoft пока официально не комментировала введение запрета. ИТ-специалист Герман Клименко уверен, что такой шаг обернется проблемами для огромного числа россиян из-за распространенности Windows.

Компании,Герман Клименко,Microsoft,
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