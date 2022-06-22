Финские отели Sokos в Петербурге перешли к российским инвесторам

Финский конгломерат SOK принял решение продать петербургские отели бренда Sokos российским частным инвесторам. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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«SOK продает компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня, и гостиничная деятельность S Group в России будет прекращена», — подчеркнули представители конгломерата.

Три отеля Sokos в Санкт-Петербурге приобрели российские инвесторы и предприниматели в сфере информационных технологий Александр Ермаков и Юрий Шумаков.

Покупатель не сможет использовать торговые марки S Group в своей деятельности после того, как сделка закроется.