Финские отели Sokos в Петербурге перешли к российским инвесторам

Финский конгломерат SOK принял решение продать петербургские отели бренда Sokos российским частным инвесторам. Об этом сообщает агентство «Прайм».
«SOK продает компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня, и гостиничная деятельность S Group в России будет прекращена», — подчеркнули представители конгломерата.
Три отеля Sokos в Санкт-Петербурге приобрели российские инвесторы и предприниматели в сфере информационных технологий Александр Ермаков и Юрий Шумаков.
Покупатель не сможет использовать торговые марки S Group в своей деятельности после того, как сделка закроется.
После начала спецоперации РФ на Украине зарубежные гостиничные бренды начали объявлять об уходе с российского рынка. Приостановили партнерские отношения с российскими компаниями и открытие новых отелей такие гостиничные сети, как Accor (бренды Novotel, Ibis), IHG (бренды LXR Hotels & Resorts, Hilton), Hyatt, Marriott, Sokos.