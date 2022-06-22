Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

Финские отели Sokos в Петербурге перешли к российским инвесторам

Лера Букина

Финский конгломерат SOK принял решение продать петербургские отели бренда Sokos российским частным инвесторам. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Финские отели Sokos в Петербурге перешли к российским инвесторам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«SOK продает компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня, и гостиничная деятельность S Group в России будет прекращена», — подчеркнули представители конгломерата.

Три отеля Sokos в Санкт-Петербурге приобрели российские инвесторы и предприниматели в сфере информационных технологий Александр Ермаков и Юрий Шумаков.

Покупатель не сможет использовать торговые марки S Group в своей деятельности после того, как сделка закроется.

После начала спецоперации РФ на Украине зарубежные гостиничные бренды начали объявлять об уходе с российского рынка. Приостановили партнерские отношения с российскими компаниями и открытие новых отелей такие гостиничные сети, как Accor (бренды Novotel, Ibis), IHG (бренды LXR Hotels & Resorts, Hilton), Hyatt, Marriott, Sokos.

Компании,Александр Ермаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители