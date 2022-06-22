Российские инвесторы купили финскую сеть отелей Sokos в Петербурге

«SOK продает компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня, и гостиничная деятельность S Group в России будет прекращена», — указано в заявлении компании.