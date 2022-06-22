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1 час назад

Российские инвесторы купили финскую сеть отелей Sokos в Санкт-Петербурге

Газета.Ruиещё 2

Финский концерн SOK продал российским частным инвесторам сеть отелей Sokos, расположенных в Санкт-Петербурге, пишет РБК.

Российские инвесторы купили финскую сеть отелей Sokos в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«SOK продает компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня, и гостиничная деятельность S Group в России будет прекращена», — указано в заявлении компании.

Покупателями стали двое владельцев группы Awara IT Group, Александр Ермаков и Юрий Шумаков. Компания занимается внедрением бизнес-приложений Microsoft и 1C.

Sokos Hotels управляла тремя отелями в Северной столице. Речь о четырехзвездочном Solo Sokos Hotel Vasilievsky на 8-й линии Васильевского острова, Original Sokos Hotel Olympia Garden в Батайском переулке и Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке

В начале мая сообщалось, что финский производитель кофе Paulig продал бизнес в России. Покупателем ООО «Паулиг Рус» стал частный инвестор Викас Сои, который, согласно информации из открытых источников, является топ-менеджером фирмы-конкурента Milagro.

Компании,Александр Ермаков,Microsoft,
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