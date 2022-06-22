Люксовые бренды нашли способ завозить товары в Россию

Представители одного крупного итальянского концерна выяснили, как можно ввозить в Россию товары люксовых брендов, приостановивших свою деятельность на территории страны. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на свои источники.

Из-за нынешних условий зарубежным организациям приходится заниматься поиском нестандартных решений, которые позволили бы им обойти санкции.

Иностранцы предлагают поставлять одежду «по частям», то есть декларировать пуговицы, пояса и другие детали товара по отдельности, предварительно отрезав их от одежды.

Так, после прохождения таможенного контроля данные элементы будут пришиваться обратно. При этом сумма за каждую единицу будет составлять 300 евро (около 16,8 тысячи рублей).

Также сообщается о планах люксовых марок вернуться на российский рынок после смягчения санкционного давления. Однако отмечается, что процесс этот будет постепенным. В частности, французский модный дом Chanel начнет продавать косметику и парфюмерию, так как стоимость этой продукции не превышает установленный новыми таможенными правилами порог в 300 евро.

После начала спецоперации РФ на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Об отмене продаж продукции российским покупателям сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичное решение приняли модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другие крупные компании.