Путин анонсировал открытие в РФ индийских сетевых магазинов

В России могут открыться индийские сетевые магазины. Об этом президент Владимир Путин заявил в своем приветственном слове к участникам Делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), сообщает РБК.

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Глава государства не исключил увеличения доли китайских автомобилей на российском рынке. Президент подчеркнул, что российские деловые круги в условиях санкций наращивают контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Путин ожидает расширения присутствия российских товаров в странах БРИКС.

«Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений», — отметил глава государства.

Кроме того, по словам Путина, российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке. Спутники российского производства обеспечивают телевещанием 40 млн жителей Бразилии.