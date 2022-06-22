Путин анонсировал открытие в РФ индийских сетевых магазинов

В России могут открыться индийские сетевые магазины. Об этом президент Владимир Путин заявил в своем приветственном слове к участникам Делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), сообщает РБК.
Глава государства не исключил увеличения доли китайских автомобилей на российском рынке. Президент подчеркнул, что российские деловые круги в условиях санкций наращивают контакты с бизнесом из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Путин ожидает расширения присутствия российских товаров в странах БРИКС.
«Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений», — отметил глава государства.
Кроме того, по словам Путина, российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке. Спутники российского производства обеспечивают телевещанием 40 млн жителей Бразилии.
Накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что власти Индии настоятельно рекомендуют государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.