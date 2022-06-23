Ретейлеры начали параллельный импорт гаджетов

По данным издания, импорт устройств без согласия производителя начали в «Связном». Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке телефонов iPhone, а также игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. При этом ретейлер признал, что гаджеты подорожают на 10-20%, но пообещал продавать их с официальной гарантией.