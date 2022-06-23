Ретейлеры начали параллельный импорт гаджетов

Российские ретейлеры начали параллельные поставки гаджетов. По крайней мере, об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По данным издания, импорт устройств без согласия производителя начали в «Связном». Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке телефонов iPhone, а также игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. При этом ретейлер признал, что гаджеты подорожают на 10-20%, но пообещал продавать их с официальной гарантией.
«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», — отметили в «Связном».
Между тем источник издания утверждает, что другие продавцы не спешат открыто говорить о параллельном импорте устройств, поскольку все еще рассчитывают возобновить отношения с правообладателями.