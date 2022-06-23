Миллиардер Руперт Мёрдок решил развестись

Медиамагнат и миллиардер Руперт Мёрдок и 65-летняя актриса Джерри Холл собираются разводиться, сообщил The New York Times. Для 91-летнего бизнесмена этот развод будет четвёртым. Он женился на Холл в 2016 году. Распавшийся брак особо не повлияет на состояние миллиардера, который входит в топ-100 богатейших людей мира, отметила газета. Представители супругов отказались от комментариев.

В числе прочего у Мёрдока есть доли в Fox Corp (материнская компания телеканала Fox News) и News Corp (издатель The Wall Street Journal). Активами он управляет через семейный траст в штате Невада, самому трасту принадлежит по 40% голосующих акций News Corp и Fox Corp. Также медиамагнат частично владеет лондонской газетой Times.

Forbes оценивает состояние Мёрдока в $17,6 млрд. Он входит в 100 богатейших людей мира. В марте 2019 года миллиардер продал кино- и телестудии Fox, FX, National Geographic Networks и свою долю в Star India компании Disney за $71,3 млрд.

Первой женой Мёрдока была стюардесса Патрисия Букер, они развелись в 1966 году. Со второй супругой, шотландской журналисткой Анной Мердок Манн, миллиардер расстался в 1999 году. Третий развод состоялся в 2014 году, тогда Мёрдок расстался с предпринимательницей Венди Денг после 14 лет брака. У миллиардера четверо детей.

Подробнее о том, кто такой Руперт Мёрдок, читайте в материале «Секрета».