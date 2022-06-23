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45 минут назад

Назван возможный покупатель СМП-банка

Лера Букина

Промсвязьбанк (ПСБ), возможно, купит у семьи Ротенбергов СМП-банк. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники финансового рынка.

Назван возможный покупатель СМП-банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что данный вопрос в настоящее время рассматривается. Он обсуждался с декабря 2021 года. Издание обращает внимание на то, что оба банка попали в санкционные списки Запада. Но в определенном смысле это лишь упрощает сделку из-за снятия рада вопросов к ней.

Эксперты рынка отмечают, что к ноябрю 2021 года у СМП-банка на счету были преимущественно средства, а не кредиты в отличие от многих других банков. ПСБ имеет статус системно значимого банка, и в последние годы он приобретал других участников рынка.

Однако один из источников подчеркивает, что вместе с СМП-банков ПСБ «по факту может получить свой собственный карманный банк плохих активов» в лице Мособлбанка.

СМП-банк представляет собой крупный банк с уклоном на корпоративное кредитование. Он функционирует в России с 2001 года. Он работает в 19 регионах. Основные акционеры - Аркадий и Борис Ротенберги. С мая 2014 года СМП-банк выступает санатором Мособлбанка.

16 июня глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости ограничить работу иностранных банков в России. Он объяснил это «несправедливым» отношением к российским финансовым учреждениям.

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