Раскрыт размер выплат сотрудникам российского Nike после ухода бренда

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike выплатит российским сотрудникам компенсации после ухода бренда с отечественного рынка. Размер выплат стал известен администраторам Telegram-канала «Осторожно новости».

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По информации паблика, работники марки, которые трудились на компанию более двух лет, единовременно получат 10 месячных зарплат. В то же время для сотрудников, проработавших в ретейлере больше пяти лет, выделят 12 месячных зарплат. О таком решении руководство производителя объявило 23 июня.

При этом окончательные суммы выплат работники узнают 24 июня, когда получат на руки расчетные листы.

Ранее стало известно, что Nike окончательно уйдет с российского рынка. Причины такого решения не называются. Журналисты Reuters не объявили точную дату закрытия магазинов указанной марки в стране.