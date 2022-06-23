Nike определился с работой в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike решил полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.
Решение было принято после трехмесячной приостановки деятельности Nike в России.
В конце мая стало известно, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), владельцем самой большой в РФ монобрендовой сети Nike.
В Nike объясняли, что не смогут «в обозримом будущем» наладить поставки товаров в Россию.
Как писали «Ведомости», полностью продукция Nike из России не исчезнет - она будет появляться в мультибрендовых магазинах, в том числе благодаря параллельному импорту.