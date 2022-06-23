Nike определился с работой в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike решил полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.

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Решение было принято после трехмесячной приостановки деятельности Nike в России.

В конце мая стало известно, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), владельцем самой большой в РФ монобрендовой сети Nike.

В Nike объясняли, что не смогут «в обозримом будущем» наладить поставки товаров в Россию.