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1 час назад

За разлив нефти в Черном море выплатят миллиарды рублей

Lenta.ruиещё 1

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатит 5,3 миллиарда рублей за разлив нефти в Черном море летом 2021 года, выполняя решение суда, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

За разлив нефти в Черном море выплатят миллиарды рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В дальнейшем КТК планирует отстаивать свою позицию по предмету арбитража в правовом поле», — уточнили в компании.

Иск о возмещении ущерба подавал Росприроднадзор, суд удовлетворил его 27 апреля. КТК хотела обжаловать решение о взыскании ущерба за инцидент, однако 23 июня арбитражный суд апелляционной инстанции в Ростове-на-Дону оставил его в силе.

В компании указали, что просили вновь провести судебную экспертизу для определения массы нефти, оказавшейся в воде. КТК представила суду и свои варианты расчета объемов. Росприроднадзор утверждал, что объем разлива нефти составил 394 тонны, но в компании с оценкой не согласны.

Разлив произошел на морском терминале КТК под Новороссийском в августе 2021 года. Причиной называли проблемы с оборудованием при погрузке греческого танкера Minerva Symphony.

Компании,Росприроднадзор,
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