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46 минут назад

Cisco объявила об уходе с российского рынка

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Американский производитель сетевого оборудования Cisco решил свернуть бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщили в самой компании.

Cisco объявила об уходе с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании пообещали поддерживать связь с партнёрами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе возврата денег за предоплаченные услуги и программное обеспечение. Cisco приостановила работу в РФ в марте вскоре после начала военной операции на Украине.

«Сегодня мы приняли решение начать постепенное сворачивание нашего бизнеса в России и Белоруссии», — говорится в сообщении компании.

В марте главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс заявил , что компания приостановит бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке сотрудников, клиентов и партнёров на Украине.

Сisco Systems — американская транснациональная технологическая компания, которая производит и продаёт сетевое оборудование и софт. Специализируется на безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением.

Ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в России из-за «изменения экономических перспектив» и влияния на бизнес внутри страны. По словам представителя IT-гиганта, от этого решения пострадают более 400 сотрудников. Microsoft также приостановил новые продажи в РФ. В июне один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, американская компания IBM, сообщил о приостановке всех операций в РФ. В марте IBM прекратила продажу своих технологий на российской территории.

Компании,Cisco,IBM,Microsoft,
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