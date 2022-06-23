Cisco объявила об уходе с российского рынка

Американский производитель сетевого оборудования Cisco решил свернуть бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщили в самой компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В компании пообещали поддерживать связь с партнёрами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе возврата денег за предоплаченные услуги и программное обеспечение. Cisco приостановила работу в РФ в марте вскоре после начала военной операции на Украине.

«Сегодня мы приняли решение начать постепенное сворачивание нашего бизнеса в России и Белоруссии», — говорится в сообщении компании.

В марте главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс заявил , что компания приостановит бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке сотрудников, клиентов и партнёров на Украине.

Сisco Systems — американская транснациональная технологическая компания, которая производит и продаёт сетевое оборудование и софт. Специализируется на безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением.