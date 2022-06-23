Cisco объявила об уходе с российского рынка

Американский производитель сетевого оборудования Cisco решил свернуть бизнес в России и Белоруссии. Об этом сообщили в самой компании.
В компании пообещали поддерживать связь с партнёрами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе возврата денег за предоплаченные услуги и программное обеспечение. Cisco приостановила работу в РФ в марте вскоре после начала военной операции на Украине.
«Сегодня мы приняли решение начать постепенное сворачивание нашего бизнеса в России и Белоруссии», — говорится в сообщении компании.
В марте главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс заявил , что компания приостановит бизнес-операции в России и Белоруссии и сосредоточится на поддержке сотрудников, клиентов и партнёров на Украине.
Сisco Systems — американская транснациональная технологическая компания, которая производит и продаёт сетевое оборудование и софт. Специализируется на безопасности доменов, видеоконференцсвязи и управлении энергопотреблением.
Ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в России из-за «изменения экономических перспектив» и влияния на бизнес внутри страны. По словам представителя IT-гиганта, от этого решения пострадают более 400 сотрудников. Microsoft также приостановил новые продажи в РФ. В июне один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, американская компания IBM, сообщил о приостановке всех операций в РФ. В марте IBM прекратила продажу своих технологий на российской территории.